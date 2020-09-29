Банк России отложил до конца года вступление в силу требования об обязательном зачислении пенсий на карты «Мир»

Представители регулятора в то же время заметили, что, по их сведениям, большинство пенсионеров было переведено на карты российской платежной системы и уже ими пользуется. Перенос сроков они связали с тем, что некоторые из пожилых людей эти карты еще не получили. Платежная система «Мир», была создана 6 лет назад российскими властями после того, как ряд российских банков оказался под санкциями из-за присоединения Крыма и ситуации на востоке Украины.