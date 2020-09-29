Мосгорсуд должен приступить сегодня к слушаниям по делу бывшего члена правления «Интер РАО» Карины Цуркан

Ее обвиняют в шпионаже, она вины не признает. Процесс пройдет без зрителей, поскольку в деле фигурирует секретная информация. Сегодня, как ожидается, прокурор зачитает обвинительное заключение, после чего Цуркан выскажет свое отношение к сути обвинения. По версии следствия, топ-менджер «Интер РАО» передавала спецслужбе Молдавии сведения о поставках электроэнергии из России на территорию Украины.