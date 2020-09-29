Президент Владимир Путин призвал россиян соблюдать рекомендации по борьбе с коронавирусом

Это позволит избежать введения новых ограничений, таких как весной, чувствительных для экономики и обременительных для людей. Российский лидер подчеркнул, что от каждого зависит результат общих усилий по борьбе с распространением инфекции. Он напомнил, что пока нельзя расслабляться и терять бдительность. Борьба с коронавирусом все еще продолжается.
2020-09-29T02:06:09+03:00
2020-09-29T02:06:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:06, 29 сентября 2020
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