Президент Владимир Путин призвал россиян соблюдать рекомендации по борьбе с коронавирусом

Это позволит избежать введения новых ограничений, таких как весной, чувствительных для экономики и обременительных для людей. Российский лидер подчеркнул, что от каждого зависит результат общих усилий по борьбе с распространением инфекции. Он напомнил, что пока нельзя расслабляться и терять бдительность. Борьба с коронавирусом все еще продолжается.