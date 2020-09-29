Совет Безопасности ООН планирует обсудить сегодня ситуацию в Нагорном Карабахе

Обсуждение, как ожидается, будет проходить в виде закрытых консультаций. Вопрос собираются поставить Германия, Франция и Великобритания, рассказал агентству РИА Новости источник в Совете. В Нагорном Карабахе уже третий день идут боевые действия между военнослужащими непризнанной Нагорно-Карабахской республики и Азербайджаном. Нынешнее противостояние наблюдатели называют самым крупным после окончания войны в регионе четверть века назад.
2020-09-29T02:05:03+03:00
2020-09-29T02:05:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:05, 29 сентября 2020
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