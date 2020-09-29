Счетная палата, как передает агентство «Интерфакс», признала безуспешной мусорную реформу в России

В этом, как полагают в ведомстве, виноваты и региональные и федеральные власти. Ситуацию с твердыми коммунальными отходами аудиторы охарактеризовали как неблагополучную. Уже через 4 года, как говорится в отчете палаты, в 32 регионах будут полностью заполнены мусорные полигоны. А операторы по сбору твердых коммунальных отходов в 19 субъектах могут прекратить работу из-за низкой собираемости платежей.