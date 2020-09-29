Счетная палата, как передает агентство «Интерфакс», признала безуспешной мусорную реформу в России

В этом, как полагают в ведомстве, виноваты и региональные и федеральные власти. Ситуацию с твердыми коммунальными отходами аудиторы охарактеризовали как неблагополучную. Уже через 4 года, как говорится в отчете палаты, в 32 регионах будут полностью заполнены мусорные полигоны. А операторы по сбору твердых коммунальных отходов в 19 субъектах могут прекратить работу из-за низкой собираемости платежей.
2020-09-29T01:06:55+03:00
2020-09-29T01:06:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:06, 29 сентября 2020
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