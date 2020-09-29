По словам источника агентства «Интерфакс», задержанный покупал вещи, которые помогли осужденным прорыть тоннель под стеной. Ранее следователи рассказали, что был задержан сотрудник колонии, который подозревается в превышении должностных полномочий.
Побег был совершен в минувшую среду. В МВД республики рассказали, что сбежать удалось заключенным, которые отбывали сроки от 8 до 15 лет, двое из них были приговорены за убийства.
В Дагестане задержан подозреваемый в причастности к побегу из местной колонии шестерых заключенных
По словам источника агентства «Интерфакс», задержанный покупал вещи, которые помогли осужденным прорыть тоннель под стеной. Ранее следователи рассказали, что был задержан сотрудник колонии, который подозревается в превышении должностных полномочий.