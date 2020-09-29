Басманный суд Москвы должен рассмотреть сегодня вопрос об аресте сына бывшего иркутского губернатора Сергея Левченко

Руководитель фракции КПРФ в областном заксобрании Андрей Левченко обвиняется в крупном мошенничестве. Его задержали накануне утром. По версии следствия, Левченко-младший причастен к хищению средств Фонда капитального ремонта. Его соратники по партии считают уголовное дело политическим заказом.
2020-09-29T01:05:51+03:00
2020-09-29T01:05:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:05, 29 сентября 2020
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