Российский рубль вновь теряет позиции

Накануне в ходе торгов на Московской бирже евро поднимался выше 92 рублей, доллар – выше 78. Европейская валюта таким образом достигла рекордных с начала 2016 года значений. Специалисты считают главной причиной давления на рубль растущую геополитическую напряженность вблизи границ России на фоне разрастания конфликта между Арменией и Азербайджаном. Ослабление рубля, как пишет газета «КоммерсантЪ», может продолжиться и в ближайшие дни в отсутствие внутренних резервов роста. С начала года российская валюта подешевела по отношению к доллару на 21%. И это худший показатель среди валют развивающихся рынков.