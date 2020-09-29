Российский рубль вновь теряет позиции

Накануне в ходе торгов на Московской бирже евро поднимался выше 92 рублей, доллар – выше 78. Европейская валюта таким образом достигла рекордных с начала 2016 года значений. Специалисты считают главной причиной давления на рубль растущую геополитическую напряженность вблизи границ России на фоне разрастания конфликта между Арменией и Азербайджаном. Ослабление рубля, как пишет газета «КоммерсантЪ», может продолжиться и в ближайшие дни в отсутствие внутренних резервов роста. С начала года российская валюта подешевела по отношению к доллару на 21%. И это худший показатель среди валют развивающихся рынков.
2020-09-29T01:05:21+03:00
2020-09-29T01:05:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:05, 29 сентября 2020
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