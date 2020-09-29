Власти Армении утверждают, что армия Азербайджана начала широкомасштабное наступление в Нагорном Карабахе

Бои идут в северном и южном направлениях. Военнослужащие непризнанной Нагорно-карабахской республики, как уверяют в Ереване, отражают атаки. По словам представителя Министерства обороны Армении, азербайджанские подразделения потеряли за минувшие сутки 22 танка, 10 единиц бронетехники, более 370 военнослужащих.
2020-09-29T01:04:47+03:00
2020-09-29T01:04:47+03:00
https://echo.msk.ru/news/2716639-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:04, 29 сентября 2020
Загрузка комментариев...