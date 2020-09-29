Власти Армении утверждают, что армия Азербайджана начала широкомасштабное наступление в Нагорном Карабахе

Бои идут в северном и южном направлениях. Военнослужащие непризнанной Нагорно-карабахской республики, как уверяют в Ереване, отражают атаки. По словам представителя Министерства обороны Армении, азербайджанские подразделения потеряли за минувшие сутки 22 танка, 10 единиц бронетехники, более 370 военнослужащих.