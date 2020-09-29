В США сегодня начнутся продажи книги о расследовании вмешательства России в выборы

Ее написал бывший сотрудник ФБР.

Книга о вмешательстве в выборы 2016 года выходит в свет за месяц с небольшим до новых выборов. Она называется «Там, где кончается закон: внутри расследования Мюллера». Спецпрокурор Роберт Мюллер вел расследование по двум направлениям – вмешательство России в выборы, которое Москва отрицает, и предполагаемый сговор Дональда Трампа с Кремлем. Как сообщил генпрокурор Уильям Барр, первое подтвердилось, второе – нет. Членом команды Мюллера был автор книги, Эндрю Вайсман. Он работал главным юрисконсультом ФБР, в те годы, когда Мюллер возглавлял спецслужбу. Вайсман заявил на презентации книги, что это история расследования того, как американскую демократию атаковала Россия, и того, как те, кто поощрял и игнорировал это нападение, подрывали способность следствия найти правду. В прошлом году уволенный Трампом бывший глава ФБР Джеймс Коми обвинил президента в препятствии расследованию его возможных связей с Россией.



Однако, как заявил генпрокурор Уильям Барр, спецпрокурор Роберт Мюллер не предоставил достаточно доказательств, чтобы установить препятствовал ли президент правосудию.