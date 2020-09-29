Различные международные организации призвали к скорейшему прекращению огня в Нагорном Карабахе

Боевые действия в регионе между Азербайджаном и Арменией продолжаются уже третьи сутки.

Среди тех, кто в последние часы призвал к возвращению за стол переговоров – Организация договора о коллективной безопасности, в которую входит и Армения. Там призвали Баку и Ереван воздержаться от провокаций и отметили, что их действия не соответствуют соглашению о мирном урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, которое было заключено еще в 1994 году. К слову, сама Армения, по словам официальных лиц, за помощью к ОДКБ пока не обращалась.

Вернуться стороны к переговорам призвали и в Парламентской ассамблее Совета Европы. В докладе организации также говорится об угрозе региональной стабильности и необходимости другим странам воздержаться от действий, которые бы привели к еще большей напряженности между Баку и Ереваном.

На прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе настаивают в Евросоюзе и ОБСЕ. А генсек ООН Антониу Гуттериш уже позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и лично призвал остановить огонь в регионе и возобновить переговоры. По словам представителя генсека, Гуттериш намерен сказать то же самое и армянскому премьеру Николу Пашиняну.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в воскресенье, Азербайджан и Армения обвинили друг друга начале военной операции. Обе страны также заявляют о потерях среди военнослужащих противника и их техники. По данным источников информагентств, тему могут обсудить уже на сегодняшнем заседании Совета безопасности ООН.