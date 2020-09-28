Совет Фонда кино определился с картинами, которые до конца года получат финансовую поддержку на этапе производства. Деньги достанутся, в том числе, фильму «Чернобыль», где продюсером, режиссёром и исполнителем главной роли выступает Данила Козловский, киноленте «Воздух» Алексея Германа-младшего, а также экранизации романа Алексея Иванова «Сердце Пармы». Как отмечает РБК, всего в списке 25 проектов – они создаются компаниями, которые не входят в число лидеров отечественного кинопроизводства.