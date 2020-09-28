В России нет болеющих школьников с коронавирусом, уверяет глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Выступая в эфире радио «Комсомольская правда» Попова также сказала, что число школьников-носителей COVID-19 не превышает двух процентов. Глава Роспотребнадзора считает, что если россияне будут соблюдать действующие меры борьбы с коронавирусом, то новые ограничения не потребуются.