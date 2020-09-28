Мэр Москвы Сергей Собянин предложил продлить на следующий год ряд финансовых и налоговых льгот, введённых из-за пандемии. По словам градоначальника, проекты соответствующих законов будут позже внесены в Думу, передаёт РИА «Новости».

Отметим, на заседании президиума Госсовета Собянин сегодня также предложил ввести мораторий сроком на 2-3 года на дополнительные требования к строительной сфере.