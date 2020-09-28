Президент Франции заявил, что факт применения химического оружия в отношении Навального не вызывает сомнений

Президент Франции заявил, что факт применения химического оружия в отношении политика Алексея Навального не вызывает сомнений. Эммануэль Макрон уверен, что это была попытка убийства. На пресс-конференции в Вильнюсе после переговоров с президентом Литвы, французский лидер также сказал, что Россия должна объяснить ситуацию. Международному сообществу, по мнению Макрона, следует добиваться этих разъяснений.
2020-09-28T23:02:36+03:00
2020-09-28T23:02:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:02, 28 сентября 2020
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