Внук королевы Великобритании Гарри и его супруга Меган Маркл планируют сняться в реалити-шоу об их жизни, сообщают со ссылкой на источники британские газеты. По данным The Sun и The Daily Mail, за съёмки пара получит около 150 миллионов долларов. Речь идёт о контракте с компанией Netflix. Где будут проходить съёмки, не уточняется. Официально о заключении соглашения пока не сообщалось.