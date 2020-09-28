Внук королевы Великобритании Гарри и его супруга Меган Маркл планируют сняться в реалити-шоу об их жизни, сообщают со ссылкой на источники британские газеты. По данным The Sun и The Daily Mail, за съёмки пара получит около 150 миллионов долларов. Речь идёт о контракте с компанией Netflix. Где будут проходить съёмки, не уточняется. Официально о заключении соглашения пока не сообщалось.
2020-09-28T22:34:22+03:00
2020-09-28T22:34:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:34, 28 сентября 2020
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