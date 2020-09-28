ЦБ до конца года продлил период перехода на карты «Мир» для всех, кто получает пенсии и социальные пособия

Центробанк до конца года продлил период перехода на карты платёжной системы «Мир» для всех, кто получает пенсии и социальные пособия. Ранее сообщалось, что переход на «Мир» должен завершиться к 1 октября. В Банке России уточнили, что не все успели сделать переоформление и получить новые карты. Там также напомнили, что получающие выплаты по-прежнему могут выбрать альтернативные способы – в этом случае деньги будут переводить на счёт не привязанный к банковской карте или на сберегательную книжку.