Власти Азербайджана заблокировали соцсети и мессенджеры после обострения конфликта в Нагорном Карабахе

Власти Азербайджана заблокировали Facebook, Instagram, WhatsApp и многие другие социальные сети и мессенджеры после обострения конфликта в Нагорном Карабахе, сообщает «Новая газета». Власти объяснили решение мерами по предотвращению крупных провокаций со стороны Армении. Конфликт в Нагорном Карабахе обострился накануне. Два дня Армения и Азербайджан ведут бои.

Москва призвала стороны конфликта сесть за стол переговоров. С соответствующим комментарием выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Агентство РИА «Новости» сообщает, что премьер Армении этим вечером провёл экстренное заседания Совета безопасности, на котором обсуждался вопрос нанесения удара азербайджанским вооружённым силам.