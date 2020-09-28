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22:31, 28 сентября 2020

Власти Азербайджана заблокировали соцсети и мессенджеры после обострения конфликта в Нагорном Карабахе

Власти Азербайджана заблокировали Facebook, Instagram, WhatsApp и многие другие социальные сети и мессенджеры после обострения конфликта в Нагорном Карабахе, сообщает «Новая газета». Власти объяснили решение мерами по предотвращению крупных провокаций со стороны Армении. Конфликт в Нагорном Карабахе обострился накануне. Два дня Армения и Азербайджан ведут бои.

Москва призвала стороны конфликта сесть за стол переговоров. С соответствующим комментарием выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Агентство РИА «Новости» сообщает, что премьер Армении этим вечером провёл экстренное заседания Совета безопасности, на котором обсуждался вопрос нанесения удара азербайджанским вооружённым силам.



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