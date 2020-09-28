Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил подготовить возращение удалённой работы для бюджетников. Также глава города пообещал усилить контроль за соблюдением социальной дистанции и масочного режима.

Комитеты и подразделения Смольного должны подготовить предложения о переводе сотрудников на дистанционную работу. Об этом сказал губернатор Петербурга Александр Беглов на совещании с членами правительства города. Также в эфире «Радио России» Беглов сообщил, что чиновники усилят контроль за соблюдением масочного режима и мер социальной дистанции. Отмечу, что пока речь идёт лишь о рекомендации. Напомню, во время весеннего пика заболеваемости коронавирусом Смольный переводил на удалённую работу целые комитеты. Также в руководстве действовал режим ротации членов правительства, по которому часть чиновников работала дистанционно, чтобы сохранять резерв здоровых сотрудников. Летом ограничения отменили. Тем временем согласно последним данным по количеству вновь выявленных случаев и умерших от COVID-19 Петербург находится на втором месте после Москвы.

За последние сутки медики выявили в Петербурге 237 новых больных коронавирусом.