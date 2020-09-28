Армения нзапретила выезд из страны мужчин старше 18 лет, находящихся в резерве армии

Армения на фоне ситуации в Нагорном Карабахе запретила выезд из страны мужчин старше 18 лет, находящихся в резерве армии. Постановление связано с военным положением, введенным в республике.

Покидать Армению, по распоряжению кабинета министров, теперь не могут резервисты, начиная от рядовых и заканчивая высшим сержантским составом, в возрасте от 18 до 45 лет. Постановление касается также младших офицеров до 50 лет и высших – до 55 лет.

Одновременно с этим в Ереване заявляют о широкомасштабном наступлении армии Азербайджана на северном и южном направлении непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Как утверждается, войска самопровозглашенной страны успешно отражают атаки. В частности, в Минобороны Армении говорят об уничтожении свыше 20 танков и гибели более 370 азербайджанских военнослужащих. Об успешной обороне сообщают и в самом Нагорном Карабахе. Представитель президента непризнанной республики утверждает, что ее войска сбили самолет ВВС Азербайджана.

В Баку все эти сведения пока не комментируют, а ранее все данные Еревана о своих потерях неизменно отрицали. Пока там сообщают об обстреле армянскими войсками нескольких сел Азербайджана, а также о гибели двоих мирных граждан.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился в воскресенье. Боевые действия начались после того, как Азербайджан и Армения обвинили друг друга в начале военных операций. В целом же конфликт из-за принадлежности Нагорного Карабаха продолжается уже более 30 лет.