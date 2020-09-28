Ушёл из жизни сценарист фильма «Звезда пленительного счастья» Олег Осетинский. Ему было 83 года. Дочь писателя, сценариста и режиссёра Полина Осетинская сказала агентству ТАСС, что причиной смерти стал отказ одного из внутренних органов и это не имеет никакого отношения к коронавирусу.
2020-09-28T21:34:44+03:00
2020-09-28T21:35:49+03:00
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21:34, 28 сентября 2020