Ушёл из жизни сценарист фильма «Звезда пленительного счастья» Олег Осетинский. Ему было 83 года. Дочь писателя, сценариста и режиссёра Полина Осетинская сказала агентству ТАСС, что причиной смерти стал отказ одного из внутренних органов и это не имеет никакого отношения к коронавирусу.