Александр Беглов предупредил, что при ухудшении ситуации с коронавирусом в городе придётся возвращать ограничения

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сегодня предупредил, что при ухудшении ситуации с коронавирусом в городе придётся возвращать ограничения. При этом текущую ситуацию он назвал «терпимой». Беглов сказал, что в городе занято около 80% коек предназначенных для лечения пациентов с COVID-19. По словам губернатора, при необходимости город готов подготовить дополнительно 9 тысяч мест в течение двух – трёх дней.