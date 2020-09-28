Александр Беглов предупредил, что при ухудшении ситуации с коронавирусом в городе придётся возвращать ограничения

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сегодня предупредил, что при ухудшении ситуации с коронавирусом в городе придётся возвращать ограничения. При этом текущую ситуацию он назвал «терпимой». Беглов сказал, что в городе занято около 80% коек предназначенных для лечения пациентов с COVID-19. По словам губернатора, при необходимости город готов подготовить дополнительно 9 тысяч мест в течение двух – трёх дней.
2020-09-28T21:34:19+03:00
2020-09-28T21:34:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:34, 28 сентября 2020
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