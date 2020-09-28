Литва в рамках гуманитарного исключения разрешила въезд в страну для более чем трёхсот граждан Белоруссии. Об этом сообщает сайт Deutsche Welle со ссылкой на литовский МИД. Там отметили, что возможностью с начала политического кризиса в Белоруссии уже воспользовались около 80 человек. Кроме того, поступило три десятка просьб о предоставлении убежища.
2020-09-28T21:33:49+03:00
2020-09-28T21:33:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:33, 28 сентября 2020
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