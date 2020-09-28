Турция пока не собирается отправлять своих военных в Нагорный Карабах, — сказал агентству РИА «Новости» советник президента страны Ясин Актай.

После обострения конфликта и возобновления боевых действий между Арменией и Азербайджаном Турция выразила полную поддержку Азербайджану. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что требует от Армении «немедленно оставить оккупированные азербайджанские территории».

Россия и США сегодня призвали Армению и Азербайджан прекратить боевые действия.

Как стало известно сегодня вечером, самолет Азербайджанских ВВС сбит на участке города Мартуни в Карабахе. Об этом сообщает пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян