В Дагестане задержали сотрудника исправительной колонии, из которой сбежали шестеро заключенных. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского управления Следственного комитета.

Задержали мастера центра трудовой адаптации осуждённых. Следствие считает, что именно на его участке заключённые сделали подкоп, через который 22 сентября успешно сбежали. Как сообщал Первый канал, подкоп начинался в производственном цехе, его длина составила почти 50 метров, ширина на некоторых отрезках доходила до нескольких метров.

Сбежали заключённые, которые были осуждены за убийства и наркотики. За информацию об их местонахождении власти региона объявили награду в миллион рублей.