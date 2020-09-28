Глава департамента культуры Москвы призвал театры отказаться от спектаклей с участием актёров старше 65 лет. Александр Кибовский уточнил, что его призыв связан с рекомендациями мэра Сергея Собянина.

Градоначальник попросил с этой недели людей старше 65 лет находиться дома из-за роста числа заражённых коронавирусом.