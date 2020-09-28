Владимир Путин призвал не затягивать исполнение нацпроектов и добиться видимых результатов в следующем году. С соответствующими словами президент обратился к участникам заседания президиума Госсовета. Путин добавил, что регионы должны иметь возможность маневрировать средствами на национальные проекты.