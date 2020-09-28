Владимир Путин призвал не затягивать исполнение нацпроектов и добиться видимых результатов в следующем году. С соответствующими словами президент обратился к участникам заседания президиума Госсовета. Путин добавил, что регионы должны иметь возможность маневрировать средствами на национальные проекты.
2020-09-28T21:03:11+03:00
2020-09-28T21:03:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:03, 28 сентября 2020
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