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21:03, 28 сентября 2020

Владимир Путин призвал не затягивать исполнение нацпроектов и добиться видимых результатов в следующем году

Владимир Путин призвал не затягивать исполнение нацпроектов и добиться видимых результатов в следующем году. С соответствующими словами президент обратился к участникам заседания президиума Госсовета. Путин добавил, что регионы должны иметь возможность маневрировать средствами на национальные проекты.



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