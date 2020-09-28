Пробки в Москве в вечерний час-пик сегодня достигли 8 баллов из 10, несмотря на призывы мэра перейти на дистанционный режим работы. Это отмечает агентство ТАСС. Письма с просьбой по возможности перевести сотрудников на удалённую работу мэрия направила крупным предприятиям на прошлой неделе.
2020-09-28T20:35:08+03:00
2020-09-28T20:51:45+03:00
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20:35, 28 сентября 2020
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