Президент Владимир Путин сегодня призвал россиян не расслабляться и не терять бдительность в связи с продолжением пандемии коронавируса.

Чуть ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что новые ограничения в стране не понадобятся, если соблюдать действующие меры.

За последние сутки в стране зарегистрировали больше 8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, это максимальный показатель с середины июня.