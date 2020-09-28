Новостям по ТВ доверяют менее половины россиян, говорится в результатах исследования «Левада-центра»

Новостям по телевидению доверяют менее половины россиян, говорится в результатах исследования, проведённого «Левада-центром». Социологи спрашивали у респондентов, каким источникам информации они доверяют. Телевидение назвали 48%. В целом число людей, которые узнают новости по телевизору, снизилось за последние семь лет с почти 90 до менее чем 70%.

Те, кто доверяет теленовостям, главными событиями августа назвали события в Белоруссии, коронавирус и изобретение вакцины. Те, кто предпочитает знакомиться с новостями в интернете назвали события в Белоруссии, протесты в Хабаровске и отравление политика Алексея Навального.

Согласно результатам опроса, резко выросло число тех, кто доверяет новостям, получаемым из соцсетей. Четыре года назад таких было 12 процентов, сейчас вдвое больше.