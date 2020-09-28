Власти Германии получили третий запрос от России о правовой помощи по ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщает агентство ТАСС. Содержание запроса, поступившего ещё в пятницу вечером, не приводится. В двух предыдущих Москва просила Берлин предоставить возможность опросить Алексея Навального на территории Германии.

В августе политик был госпитализирован с признаками отравления. Немецкие специалисты пришли к выводам, что оппозиционера отравили веществом «Новичок». Сейчас Навальный проходит в Германии курс реабилитации.