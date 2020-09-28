Турция пока не видит необходимости в отправке в Нагорный Карабах своих военных, — заявил советник президента

Турция пока не видит необходимости в отправке в Нагорный Карабах своих военных, — сообщил агентству РИА «Новости» советник президента страны Ясин Актай.

Ранее посол Армении в России Вардан Тоганян сказал, что боевики, переброшенные Турцией из Сирии, уже участвуют в военных действия в Нагорном Карабахе.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился в минувшие выходные. В Нагорном Карабахе начались боевые действия. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал Азербайджан. Как он выразился, Армении следует немедленно оставить оккупированные азербайджанские территории.