Спрос на медицинские маски в интернет-магазинах за минувшую неделю вырос в Москве на 100%. Об этом сообщает агентство РБК со ссылкой на компании Wildberries и Ozon. Активнее стали покупать перчатки и антисептики. Спрос вырос почти на 80 и более чем на 60 процентов соответственно.