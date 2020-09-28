Спрос на медицинские маски в интернет-магазинах за минувшую неделю вырос в Москве на 100%. Об этом сообщает агентство РБК со ссылкой на компании Wildberries и Ozon. Активнее стали покупать перчатки и антисептики. Спрос вырос почти на 80 и более чем на 60 процентов соответственно.
2020-09-28T20:02:46+03:00
2020-09-28T20:03:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:02, 28 сентября 2020
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