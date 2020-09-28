Губернатор Петербурга поручил своим подчинённым проработать схемы возвращения к удалённой работе для работников городских предприятий и организаций. В эфире «Радио России» Александр Беглов сказал, что петербуржцы приступили к работе и учёбе, но не все вернулись из отпусков совершенно здоровыми, растёт количество заражённых коронавирусом и число госпитализированных.