Пробки в Москве достигли 8 баллов, несмотря на просьбу мэра работать дистанционно

Загруженность автомобильных дорог Москвы достигла 8 из 10 баллов в первый понедельник после рекомендаций компаниям мэра столицы Сергея Собянина перевести сотрудников на дистанционный формат работы. По данным сервиса «Яндекс. Пробки» на 19:10 мск, движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, бульварам и местами на Третьем транспортном кольце.
2020-09-28T19:39:28+03:00
2020-09-28T19:39:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:39, 28 сентября 2020
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