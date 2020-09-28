Пробки в Москве достигли 8 баллов, несмотря на просьбу мэра работать дистанционно

Загруженность автомобильных дорог Москвы достигла 8 из 10 баллов в первый понедельник после рекомендаций компаниям мэра столицы Сергея Собянина перевести сотрудников на дистанционный формат работы. По данным сервиса «Яндекс. Пробки» на 19:10 мск, движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, бульварам и местами на Третьем транспортном кольце.