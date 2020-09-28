Индекс распространения коронавируса в Москве за три недели вырос в три раза, сообщает городской Роспотребнадзор. Глава ведомства Елена Андреева пояснила, что каждый заболевший сейчас заражает в среднем более, чем одного человека, передаёт агентство «Интерфакс».
2020-09-28T19:38:03+03:00
2020-09-28T19:38:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:38, 28 сентября 2020
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