Индекс распространения коронавируса в Москве за три недели вырос в три раза, сообщает городской Роспотребнадзор. Глава ведомства Елена Андреева пояснила, что каждый заболевший сейчас заражает в среднем более, чем одного человека, передаёт агентство «Интерфакс».