Москва призывает обе стороны конфликта в Нагорном Карабахе сесть за стол переговоров, — об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Кремле не считают, что обострение в Нагорном Карабахе было спровоцировано специально, чтобы повлиять на Россию, — сказал Песков.