Москва призывает обе стороны конфликта в Нагорном Карабахе сесть за стол переговоров, — об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Кремле не считают, что обострение в Нагорном Карабахе было спровоцировано специально, чтобы повлиять на Россию, — сказал Песков.
2020-09-28T19:36:29+03:00
2020-09-28T19:36:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:36, 28 сентября 2020
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