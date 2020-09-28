В России на сегодняшний день нет болеющих коронавирусом школьников, — утверждает глава Роспотребнадзора Анна Попова

В России на сегодняшний день нет болеющих коронавирусом школьников, — утверждает руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Выступая в эфире радио «Комсомольская правда» Попова также добавила, что число школьников-носителей COVID-19 не превышает двух процентов.