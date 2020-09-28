Покинул свой пост главный редактор телеграм-канала Nexta, через который активно освещает протесты в Белоруссии и координирует действия участников. Роман Протасевич сказал в эфире телеканала «Дождь», что причиной ухода стали разногласия с создателем канала Степаном Путило.

У телеграм-канала Nexta более двух миллионов подписчиков.