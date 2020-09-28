Азербайджанская община Москвы намерена пожаловаться в СК на действия Союза армян России

Азербайджанская община Москвы намерена пожаловаться в Следственный комитет на действия Союза армян России. В организации ранее заявляли о готовности добровольцев поехать в Нагорный Карабах, где возобновились боевые действия.

В своем заявлении, которое также будет направлено в прокуратуру и ФСБ, представители Азербайджанской общины попросят возбудить дело против Союза армян об организации незаконного вооруженного формирования. Об этом телеканалу «Дождь» сказал глава организации Шамиль Тагиев. Он уверяет, что в Азербайджанской общине, напротив, никаких призывов к сбору добровольцев в Нагорный Карабах нет, а наоборот, есть просьба не поддаваться на провокации. «Все под контролем», — добавил Тагиев.

В Союзе армян России утром, как передает интернет-издание «Подъем», говорили, что будут просить предоставить военный транспорт для отправки в зону конфликта в Нагорном Карабахе около 20 тысяч добровольцев. Позднее, уже в интервью агентству «Интерфакс», президент Союза Ара Абрамян это высказывание скорректировал. Он утверждает, что хотя людей и просят оставлять свои контакты, в организации говорят, что пока необходимости в добровольцах нет.

Боевые действия в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией возобновились накануне. В обеих странах возлагают ответственность за это друг на друга, а также сообщают о массовых потерях противника. Также Баку и Ереван ввели военное положение.

Россия предпочитает предоставить возможность Армении и Азербайджану сами разбираться в конфликте, — такое мнение в эфире «Эха» высказал политолог Михаил Виноградов. Он добавил, что у России неплохие отношения с обеими странами.