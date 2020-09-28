В возрасте 81 года умер фотокорреспондент ТАСС Владимир Мусаэльян, который был личным фотографом Брежнева

В возрасте 81 года умер фотокорреспондент агентства ТАСС Владимир Мусаэльян, который был личным фотографом генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. В сообщении ТАСС отмечает, что Мусаэльян проработал в агентстве почти 60 лет и снимал репортажи, в том числе о подготовке первых космических экипажей, строительстве ракет, строительстве Байконура.
2020-09-28T18:33:17+03:00
2020-09-28T18:33:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:33, 28 сентября 2020
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