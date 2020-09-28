Губернатор Петербурга поручил подготовить предложения по переходу на удалёнку. Александр Беглов пояснил, что это связано с ростом числа заражённых коронавирусом, передаёт агентство «Интерфакс». Глава Петербурга добавил, что растёт число госпитализаций, город будет усиливать контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции.
2020-09-28T18:31:08+03:00
2020-09-28T18:31:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 28 сентября 2020
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