Президент США Дональд Трамп заплатил 750 долларов федерального подоходного налога в 2016 году. И столько же — в 2017-м. Газета The New York Times получила копии налоговых деклараций Дональда Трампа за более чем двадцать лет и опубликовала первую часть сенсационного материала. Остальное последует в ближайшие дни и недели.

Начав свою президентскую кампанию в 2015 году, Дональд Трамп находился в плачевном финансовом положении. Он заплатил 750 долларов в качестве федерального подоходного налога в 2016 и 2017 годах. А 10 из последних 15-ти лет Трамп не уплачивал налоги вообще. При этом, он получил 73 миллиона долларов в качестве налогового возврата, задекларировав убытки. Газета The New York Times начала публикацию материалов, получив копии налоговых деклараций президента США. Называющий себя миллиардером, Дональд Трамп стал первым в новейшей истории президентом США, который отказался публиковать свои налоговые декларации — и сейчас судится с прокуратурой Нью-Йорка, чтобы та не получила его финансовые документы. Из копий деклараций Трампа следует, что как совладелец конкурса Мисс Вселенная, он получил рекордную прибыль по итогам его проведения в Москве в 2013 году, — почти пять миллионов долларов, которые разделил с телеканалом NBC, вторым совладельцем конкурса. При этом организацией Мисс Вселенной в Москве занимались российские бизнесмены Арас и Эмин Агаларовы, которые потеряли на этом не менее десяти миллионов долларов. В 2012 и 2014 годах — до и после проведения конкурса в Москве, Трамп декларировал миллионные убытки.

Материал The New York Times вышел вчера в тот момент, когда президент Трамп давал пресс-конференцию в белом Доме. На тот момент он расследование не читал и назвал его фейк ньюз, заявив, что платит «много налогов». Уходящему с подиума президенту репортеры кричали вслед, считает ли он «приемлемым» платить 750 долларов в год в качестве налогов.