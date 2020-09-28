11 студентов и один преподаватель петербургского государственного университета отправили на карантин

Ранее студентки одного из общежитий пожаловались на то, что их изолировали в общежитии без еды и воды.

Информацию о карантине для нескольких студентов и преподавателя подтвердил сам вуз в официальном комментарии. В конце прошлой недели один из преподавателей сообщил, что у членов его семьи, с которыми он контактировал, выявили COVID-19. Этого сотрудника, четырех его студентов и их соседей по общежитию отправили на самоизоляцию. Как сообщили в университете, все студенты могут воспользоваться услугами волонтеров для того, чтобы получить продукты питания, а ограничительные меры снимут после того, как будут готовы отрицательные результаты тестирования.

Ранее студентки, которые живут в общежитии в Петергофе, рассказали, что их отправили на карантин. При этом комендант не показала им никаких приказов или распоряжений, но пригрозила, что их отчислят за нарушение изоляции. Ее условия никак студентов не устроили. Им запретили покидать блок в общежитии, пропуска заблокировали. Одна из девушек объяснила: комендант сказала, что они могут звонить ей и просить купить необходимые продукты. Но в пятницу вечером комендант ушла на выходные, а курьеру в студгородок попасть очень трудно.

Также на карантин отправили из-за коронавируса в Петербурге отправили 26 классов в 10 школах.