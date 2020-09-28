Министерство просвещения не планирует массово переводить школы на дистанционный режим обучения

Такие меры собираются принимать точечно.

Поскольку в целом по стране заболеваемость не превышает сезонных показателей, карантинные меры, такие как закрытие школ для посещения, будут применять только в отдельных случаях. Такое объявление сделали сегодня в Министерстве просвещения. В ведомстве также заверили, что держат ситуацию под пристальным контролем, то есть «видят и отрабатывают каждый» эпизод. Это, как заверили чиновники, касается не только коронавируса, но и сезонного гриппа и ОРВИ. Всего на конец прошлой недели на карантин закрыли 94 школы из почти сорока тысяч.

Тем временем заболеваемость коронавирусом по стране неизменно растёт с конца августа. Если в последнюю неделю лета оперативный штаб отчитывался примерно о четырёх тысячах новых случаях в сутки, то сейчас этот показатель удвоился. Сегодня утром власти отчитались о 8 135 заболевших.

Самый заметный рост зафиксировали в Москве. В столице за две недели заболеваемость выросла в несколько раз. В связи с этим власти просят людей старше шестидесяти пяти и граждан с хроническими заболеваниями не выходить из дома без необходимости.

Всего в России выявили более миллиона ста тысяч случаев коронавируса. Больше только в Соединённых Штатах, Индии и Бразилии.