Физик, правозащитник и основатель Московской Хельсинской группы Юрий Орлов умер в США. Ему было 96 лет.

Юрий Орлов – ветеран Великой Отечественной войны, участник освобождения Праги, о правах человека начал говорить, когда развенчание культа личности Сталина лишь набирало обороты. К 1956 году, по окончании физтеха МГУ, он уже несколько лет работал в одной из секретных лабораторий «Атомного проекта СССР» — но на одном из партийных собраний Орлов высказался в поддержку социал-демократии. Из КПСС его исключили, а допуска к секретным документам – лишили.

Полноценной правозащитной деятельностью физик начал заниматься уже в 1970-х – тогда его, к примеру, уволили из Института земного магнетизма за поддержку академика Андрея Сахарова, параллельно он был членом советской группы Amnesty International. А в 1976 году основал и возглавил Московскую Хельсинскую группу. Без ответа это не осталось – тогда же Орлова арестовали и отправили в колонию на 7,5 лет по обвинению в антисоветской пропаганде, а затем – и в ссылку в Якутию.

Уже при Горбачеве в 1986 году правозащитника и диссидента лишили советского гражданства и выслали в США в обмен на разведчика – там он и обосновался до конца жизни, посвящая себя науке. Уже вскоре гражданство ему вернули, и сам он неоднократно посещал СССР и Россию. О правах человека Орлов не забывал и говорил практически всегда, сказал «Эху» сопредседатель Московской Хельсинской группы Валерий Борщев.

В Московской Хельсинской группе отмечают, что Орлов до последнего оставался на связи с правозащитным движением.

Дата и место похорон Юрия Орлова пока не известны.