В Свердловской области могут вернуть прямые выборы мэров

Авторы законопроекта добились регистрации своей инициативы в Заксобрании и собрали необходимое количество подписей. Сегодня Свердловское заксобрание объявило, что действительными признаны 12 тысяч подписей при необходимых 10-ти тысячах.

Народная инициатива за возврат выборов мэров городов была выдвинута в Екатеринбурге в разгар коронавирусных ограничений. Заксобрание Свердловской области зарегистрировало инициативу 13 июля, после, почти 2,5 недели, общественникам пришлось добиваться публикации полного текста законопроекта в «Областной газете». В ожидании этой публикации также был начат сбор подписей. По закону «О местном самоуправлении», народной инициативе (до 11 сентября) требовались не менее 10-ти тысяч подписей в поддержку. В итоге общественникам в Екатеринбурге и городах Среднего Урала удалось собрать почти 15 тысяч подписей. Не обошлось в начале подписной кампании и без инцидентов с полицией. В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле в местах сбора подписей запрещали информационные растяжки. Несколько раз представителей народной инициативы штрафовали.

Несмотря на все сложности, коробки с подписными листами в Свердловское заксобрание были переданы пятницу, 11 сентября. Официальную процедуру предварили небольшим перформансом, пронеся коробки через картонные двери, — символ открытости власти. Сегодня стало известно, что комиссия признала действительными почти 12 тысяч подписей. Активисты надеются, что до конца этой недели будет подписано официальное постановление о принятии инициативы к рассмотрению.

Одной из возможных дат рассмотрения инициативы о возвращении прямых выборов мэров в Сердловской области называют 27 октября.