Ангела Меркель посетила Алексея Навального в берлинской клинике «Шарите»

Немецкие власти подтверждают, что канцлер Ангела Меркель посетила Алексея Навального, когда он находился в берлинской клинике «Шарите». Официальный представитель правительства Штеффен Зайберт уточнил, что встреча не была тайной – это частный визит и беседа носила доверительный характер. Содержание разговора не раскрывается. Зайберт не стал отвечать на вопрос, возможна ли новая встреча Меркель с Навальным, который по-прежнему находится в Германии.

Главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков считает, что Запад хотели бы говорить уже с новой формацией политиков в России. Он подчеркнул, что нынешние официальные политики в России пользуются терминологией и понятиями прошлого века.