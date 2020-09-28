Нобелевский лауреат, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич уехала в Германию. Помощница писательницы Татьяна Тюрина утверждает, что об иммиграции речь не идет, Алексиевич уехала по личным и литературным делам. Комментариев самой писательницы пока нет. В то же врвмя в пресс-службе Координационного совета уточнили, что Алексиевич выехала на лечение. Отъезд планировался давно, но откладывался из-за пандемии. В президиуме Координационного совета изначально было 7 человек. Все арестованы или покинули Белоруссию.

Между тем немецкие СМИ сообщают, что лауреат Нобелевской премии писательница Светлана Алексиевич выехала в Берлин по соображениям безопасности. По информации агентства dpa, белорусская писательница сегодня прибыла в столицу ФРГ. Самолет авиакомпании «Белавиа», на борту которого она находилась, в полдень совершил посадку в берлинском аэропорту Шенефельд. О причинах выезда Алексиевич из Минска курсирует различная информация.

Согласно сообщениям агентств «Рейтер» и AFP, ее сотрудники подчеркивают, что посещение Берлина не имеет политической подоплеки. Писательница собирается через месяц вернуться в Беларусь. Алексиевич хотела бы пройти в Германии курс лечения. Кроме того, запланировано рабочее пребывание.

В свою очередь, агентство dpa сообщает, что писательница решила добровольно покинуть Минск, опасаясь за свою безопасность. До этого западные дипломаты приняли защитные меры, организовав охрану ее квартиры в Минске. Алексиевич ощущала угрозу со стороны государственных органов Беларуси. Поэтому она получила многочисленные предложения на выезд за границу.

Лауреаты Премии мира Биржевого объединения Союза немецкой книготорговли выразили свою солидарность со Светланой Алексиевич. «Писательница сделала лишь то, за что ей была вручена эта премия, — подчеркивается в выпущенном сегодня заявлении. – А именно: говорить правду и поднимать голос за тех, кто выступает против унижения». Немецкие власти пока не высказались насчет своего возможного участия в организации выезда Алексиевич из Минска.