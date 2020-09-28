В Нагорном Карабахе вторые сутки идут боевые действия с участием военных Армении и Азербайджана.

Горящие танки, выстрелы из пушек и минометов – такие видео публикуют военные ведомства Армении и Азербайджана. Обе стороны утверждают, что потери противника исчисляются сотнями военнослужащих и десятками танков и бронемашин. В Минобороны Армении заявили, что плотность артиллерийского огня в Карабахе беспрецедентна. В Ереване подтверждают гибель в регионе за два дня 59 армянских военнослужащих. Данных по азербайджанским военным, которые бы не опровергали в Баку, нет.

Началось все прошлым утром, примерно в 7 часов. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили об обстрелах столицы Степанакерта из систем залпового огня. В Баку заявили, что проводят военную операцию в ответ на обстрелы своей территории. Бои продолжались ночью и сегодня днем. Обе стороны утверждают, что ведут успешные действия. Турция оказывает помощь Азербайджану в войне против Карабаха советниками, наемниками и истребителями F-16, заявил президент Армении Армен Саркисян. По его словам, 105 лет тому назад Османская империя осуществила геноцид армян. Ни в коем случае Армения не может позволить, чтобы этот геноцид повторился, — сказал Саркисян. В Азербайджане участие наемников отрицают. Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал, чтобы Армения немедленно ушла с азербайджанских земель. Как выразился Эрдоган, «пришло время покончить с армянской оккупацией».

Президент Армении Армен Саркисян обвинил Турцию в участии в карабахском конфликте. По данным Саркисяна, Турция помогает Азербайджану советниками, наемниками и даже истребителями Ф-16.

У Армении и Азербайджана много российского оружия, — рассказал в эфире «Эха Москвы» главный редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Виктор Мураховский.

В Ереване рассчитывают, что России удастся предотвратить войну и усадить стороны конфликта за стол переговоров. Об этом в эфире «Эха» сказал посол Армении в Москве Вардан Тоганян. Происходящее в Нагорном Карабахе Тоганян назвал актом агрессии Азербайджана и Турции.

Кремль призывают враждующие стороны сесть за стол переговоров, — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что российское руководство находится в полном контакте с Турцией по ситуации в Карабахе и при необходимости президент Путин проведет переговоры с президентом Азербайджана.